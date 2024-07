Doda pokazała seksowną fotkę na Instagramie. Artystka jest ubrana w lateksowe body, kozaki za kolano i czapkę. Wygląda bardzo kusząco! Ale to nie wszystko, towarzyszy jej... uroczy czworonóg i asystentka. O co chodzi?! To kulisy sesji zdjęciowej gwiazdy dla "Vivy!". Piosenkarka pojawi się na okładce najnowszego wydania magazynu. Jak na Dodę przystało, fotki są naprawdę gorące!

Ten niezręczny moment kiedy Twoja asystentka nie wie co gorsze: Ty w lateksowych majtkach, czy Ty w lateksowych majtkach z pitbulem. @viva_magazyn - napisała gwiazda na Instagramie.

Reakcje fanów na ten wpis? Jak zwykle zostawili wpisy pełne zachwytów!

Chciałbym być na miejscu tej Asystentki! Super figura. Ogień.

Doda w "Vivie!" to nie tylko zmysłowe fotki, ale również szczery wywiad. Gwiazda opowiedziała m.in. o rozstaniu z Emilem Haidarem oraz procesie z Agnieszką Woźniak-Starak. "Viva!" z Dodą na okładce w sprzedaży już od 3 listopada.

Doda pochwaliła się na Instagramie kulisami sesji dla magazynu "Viva!".

Artystce na planie zdjęciowym towarzyszył uroczy piesek, który zyskał wielką sympatię internautów. ;)

Magazyn "Viva!" z Dodą na okładce już od jutra w sklepach!

