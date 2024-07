Od kilku tygodni media donoszą o nowym związku Dody z Emilem Haidarem. Choć artystka nie chciała zdradzać kim jest jej wybranek, nie udało się jej zachować informacji zbyt długo w tajemnicy. Kiedy jeden z tabloidów doniósł, że przeprowadza się do niego, potwierdziła to wymownym zdjęciem. Przypomnijmy: Doda przeprowadziła się do nowego chłopaka? Pokazała wymowne zdjęcie

Przed Dodą chyba jeszcze sporo pracy, ponieważ przeprowadzka trwa już kilka dni. Wczoraj na Instagramie pojawiło się zdjęcie imponującej kolekcji butów piosenkarki, które zdążyła przewieźć do mieszkania Emila. Rabczewska zaznaczyła jednak, że jest to tylko połowa ogromnej liczby szpilek, kozaków i innego obuwia. Jest szczęśliwa, że tak ważna część garderoby jest już z nią. Zastanawiamy się, jak duże mieszkanie musi mieć Haidar, żeby pomieścić tak liczne zbiory. Ale czego nie robi się dla ukochanej kobiety.

O kolekcji butów Dody krążyły legendy. W końcu przekonaliśmy się, że prawdą jest, że ma najwięcej butów w całym polskim show-biznesie. Wow. Przypomnijmy: Ile par butów ma Doda?

