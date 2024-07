Ale wiadomość! Doda w najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła szczegóły reality-show ze swoim udziałem. Do tej pory gwiazda nie mówiła, co dokładnie zobaczymy w najnowszym programie, który będzie emitowany an antenie Polsatu, ale teraz uchyliła rąbka tajemnicy. Doda zwróciła się do swoich fanów i zdradziła, że szykuje dla nich coś naprawdę wyjątkowego.

Sprawdźcie, co napisała Doda i czego możemy sie spodziewać w programie z jej udziałem!

Doda zdradza szczegóły nowego show

Doda idzie jak burza. Gwiazda od kilku tygodni zachwyca swoim głosem i stylizacjami na muzycznych festiwalach, ale już szukuje się do kolejnych wyzwań. Od kilku miesięcy wiadomo było, że wkrótce widzowie będą mogli zobaczyć artystkę w nowej produkcji Polsatu. Ostatnio Doda opowiedziała o nowym programie i zdementowała plotki, że weźmie udział w randkowym show.

Teraz Doda opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym zdradza więcej szczegółów programu ze swoim udziałem, a przy okazji informuje, że fani znów usłyszą ją na koncertach.

????HOT NEWS????na który czekaliście‼️. Za pare dni startujemy z moim nowym reality „DREAM SHOW”. Kamery będą towarzyszyć mi przez cztery miesiące uwieczniając moje życie prywatne i to na co nie byłam gotowa przez ostatnie lata ,czego bardzo się bałam ,co przestałam lubić, Co na nowo z udręki stało się moją miłością- po 3 latach POWRACAM NA TRASĘ KONCERTOWĄ- ogłosiła Doda.

Okazuje się, że w "Doda. Dream Show" widzowie będą mogli zobaczyć, nie tylko jak Doda przygotowuje się do trasy koncertowej, ale również będą pokazane nagrania z samych koncertów.

Będziecie świadkami tego jak tworzę największe w swoim życiu koncertowe dream show. Dam tylko 10 wyjątkowych koncertów i to w trakcie emisji reality na jesieni‼️Zatem prosto spod telewizorów będziecie mogli wejść prosto pod scenę i zobaczyć efekt????????????❤️wszystko będzie inne niż do tej pory. Dlatego zdecydowałam się wrócić. Bądźcie gotowi na wielkie zmiany …????

Fani są zachwyceni i już nie mogą doczekać się programu i koncertów z udziałem artystki.

- OGIEŃ ???? KRÓLOWA POWRACA ????

- Wow co za wiadomości! ???? Już nie mogę się doczekać! ????

- Czekamy????????????????????????- komentują fani.

Czekacie na reality-show z udziałem Dody? Coś czujemy, że to będzie prawdziwy hit jesiennej ramówki Polsatu! Przedstawiciele stacji zdradzają, że widzowie zobaczą osiem odcinków "Doda. Dream Show".

”Doda. Dream Show” to nowy i jedyny format typu doku-reality poświęcony codziennemu życiu gwiazdy podczas organizacji koncertu muzycznego. Zobaczymy jak radzi sobie z problemami, które wynikają przy przygotowywaniu tak ogromnego przedsięwzięcia, jak godzi życie artystyczne z życiem prywatnym, jak funkcjonuje w sytuacjach ekstremalnego stresu. Na kształt programu wpływ będą mieli także fani oraz obserwatorzy Dody w social mediach, z którymi interakcje są istotnym elementem show- mówi Pascal Litwin, producent kreatywny z ramienia Polsatu.