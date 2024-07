W świecie celebrytów, niezależnie czy są to aktorzy, muzycy czy sportowcy, panuje ostatnio moda na wydawanie książek. Okazuje się być to dość łatwy sposób na sukces. Najczęściej są to oczywiście pozycje autobiograficzne.

Niebawem jako autorka książki zadebiutuje Doda. I jak to Dorota ma w zwyczaju, mocno nas zaskoczy. Nie będzie to bowiem książka o niej!

"Jej menedżer nie ukrywa, że ten pomysł pojawił się jakiś czas temu. Książka ma trafić na rynek przed przyszłorocznymi wakacjami. I jak zdradza menedżer, ma być utrzymana w stylistyce science-fiction" - donosi "Życie na gorąco".

Umieramy z ciekawości!

