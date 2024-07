Doda opublikowała właśnie zwiastun swojego najnowszego teledysku do piosenki "Fuck It". W klipie zobaczymy również znanego z Paktofoniki Fokusa. W filmiku trwającym kilkadziesiąt sekund widzimy jak para wygłupia się razem w łóżku. Wokalistka skacze na materacu, wchodzi na barki rapera oraz okłada go poduszkami.

Jak już wcześniej zapewniała Doda, jej najnowszy klip w reżyserii ma zawierać gorące i kontrowersyjne sceny połączone z mocnym przesłaniem piosenki. Oprócz tego wokalistka w teledysku będzie przebijać głową szybę, a konwencja może kojarzyć się z kinem akcji.

Zobacz zdjęcia z planu teledysku "Fuck It":