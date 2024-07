Nowy Rok to zapowiedź wielkich zmian w życiu Dody. Gwiazda szykuje się do wydania drugiej, solowej płyty, do której zaprosiła najlepszych polskich artystów. Największe jednak zainteresowanie budzi jej nowy związek z Emilem Haidarem. Dla niego postanowiła złagodzić swój wizerunek. Przypomnijmy: Koniec ze skandalami? Doda podsumowała minusy wszystkich afer

Reklama

Gwiazda niedawno pojawiła się w programie "Na tapecie" w SuperStacji. Opowiedziała nie tylko o nowym singlu i teledysku, ale i o nowym związku. Okazuje się, że Haidar przekonał się już, że piosenkarka zupełnie inaczej zachowuje się w domu, inaczej na scenie. Widzi w tym same zalety, ponieważ w ten sposób może zachować więcej prywatności:

Mój mężczyzna uważa, że jestem zupełnie inna, niż przedstawiają mnie w mediach. Ale media przedstawiają mnie po części tak jak sama bym się chciała przedstawiać. To jest dobre, bo zachowuję zupełnie inną część siebie na prywatnie. Jestem bardzo namiętna, ciepła, słodka, dobra wyrozumiała, wrażliwa, nawet jak jestem wredną cholerą - mówi

Ciekawy, czy Doda pojawi się z nim publicznie na salonach.

Zobacz: O kolekcji butów Dody krążyły legendy. Pokazała zdjęcie, którym przebiła wszystkie gwiazdy

Zobacz także

Reklama

Doda na Sylwestrze: