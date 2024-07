Na powstanie filmu o Annie Przybylskiej fani czekali już od kilku lat, a w sieci wciąż pojawiały się pytania o ekranizację życia aktorki. W dniu ósmej rocznicy śmierci gwiazdy odbyła się premiera filmu "Ania". W rozmowie z reporterką Party.pl, Doda zdecydowała się zabrać głos w sprawie produkcji.

Doda o Annie Przybylskiej. Porównała jej historię do swojej.

Anna Przybylska przez kilka miesięcy toczyła nierówną walkę z nowotworem, którą przegrała w 2014 roku. Dla rodziny oraz fanów jej strata jest nieodżałowana i wszyscy liczyli na ekranizację jej życia. W październiku, w ósmą rocznicę śmierci do kin trafił film "Ania". Doda zdecydowała się zabrać głos i wróciła pamięcią do ostatnich miesięcy życia gwiazdy, gdy ta walczyła z fotografami. Doda porównała jej historię do swojej, gdy Adam "Nergal" Darski walczył z chorobą w szpitalu.

- To jest takie uhonorowanie jej życia. (...) Pamiętam, bo było to dla mnie strasznie poruszające bo sama to przeżyłam. Pamiętam, jak ona biegała po Trójmieście z aparatem już na końcówce swojego życia i naprawdę zrobiła taką rewoltę, bo ona pokazywała nagrania paparazzi nagrania fotoreporterów, którzy właśnie nie dali jej spokojnie umrzeć. (...) Ja miałam dokładnie to samo, jak pomagałam Nergalowi w szpitalu - powiedziała.

Doda zdradziła, co sądzi o zachowaniu fotoreporterów, którzy biegali za Anną Przybylską.

- To chodzi o etykę. Ja nie wiem, czy umiałabym zarabiać na czyjejś śmierci i chorobie. Chyba nie - podsumowała.

