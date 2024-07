Na polskim rynku operatorów sieci komórkowych występuje zaciekła walka o klienta. Firmy aby przyciągnąć do siebie ludzi cały czas obniżają stawki za połączenia, kuszą atrakcyjnymi pakietami minut, a także zatrudniają gwiazdy do promocji własnych usług. Zobacz: Aż 12 gwiazd wystąpi w reklamie Play'a!

Produkty i usługi polecane przez znanych i lubianych cieszą się olbrzymią popularnością wśród konsumentów. Dlatego jedna z sieci nie będzie zadowolona czarnego pr'u jaki zrobiła jej Doda. Wokalistka na Facebooku podzieliła się z fanami informacją, że chce zmienić operator swojego telefonu komórkowego, gdyż jest niezadowolona z świadczeń, jakie oferuje jej T-Mobile.

Może Doda posłucha rekomendacji Wojewódzkiego, Dygant i Stuhra i przeniesie swój numer do Play. Rzecznik prasowy sieci poprzez Facebooka już zaprosił wokalistkę do odwiedzenia salonu :) Ciekawe, co wyjdzie z tej "znajomości"?

