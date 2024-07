Od kilku miesięcy Doda szumnie zapowiada swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Gwiazda ma dość życia i tworzenia w Polsce, a jedyne co ją jeszcze trzyma nad Wisłą to przyjaciele, fani i koncerty. Ostatnia płyta "7 pokus głównych" nie sprzedaje się tak jak Rabczewska by tego chciała, a macierzysta wytwórnia zakończyła właśnie z nią współpracę. Teraz Dorota chce spróbować swoich sił za granicą.

Okazuje się, że pierwszym przystankiem do kariery w Stanach jest magazyn "Playboy". W aktualnym numerze amerykańskiego wydania miesięcznika pojawiło się zdjęcie Rabczewskiej z dołączoną krótką notką biograficzną. Z pewnością Doda w mokrym, kusym topie rozbudziła zmysły wielu Amerykanów i tym samym ułatwiła sobie muzyczny start. Singiel Dody na amerykański rynek nie jest jeszcze nam znany, ale podobno ma być tworzony przez najlepszych producentów z Ameryki Północnej.

Ciekawe jak dalej potoczą się losy Dody w Stanach? Myślicie, że to wydanie "Playboya" będzie jednorazową publikacją o Dorocie za Oceanem, czy wkrótce będą kolejne?

