Doda na zlocie fanów w warszawskim klubie Glam

Doda zapowiadała swój wielki powrót na jesień tego roku i dotrzymała słowa. Singiel "Wkręceni (High Life)" robi już furorę w sieci i stacjach radiowych, wokalistka zaczyna też intensywnie promować swój najnowszy przebój w telewizji. Przypomnijmy: We wtorek Doda zrobi show u Wojewódzkiego. Mamy fotki zza kulis

Wczoraj natomiast z okazji premiery "High Life" odbył się zlot fanów Dody z całego kraju. Imprezę zorganizowała jej przyjaciółka Marta Waldorf w warszawskim klubie Glam, który specjalnie na tę okazje został przystrojony na różowo i w żółte tulipany - ulubione kwiaty Rabczewskiej. Ku zaskoczeniu i olbrzymiej radości fanów piosenkarki, około godziny 22:00 Doda zjawiła się tam osobiście!

Gwiazda zafundowała swoim wielbicielom spotkanie, jakiego na pewno nigdy nie zapomną - bawiła się razem z nimi niemal przez całą noc, dała nawet mini-koncert podczas którego każdy z fanów mógł zaśpiewać z nią swoją ulubioną piosenkę. Na deser każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i porozmawiać ze swoją idolką.

Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Mam najlepszych fanów na świecie, nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję za wspólną zabawę i śpiewanie - to pierwszy taki zlot i myślę, że powinniśmy robić je częściej! Umówmy się tak, że teraz przy okazji premiery każdego singla będziemy się tutaj spotykać - powiedziała wzruszona Doda do tłumu fanów.