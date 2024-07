1 z 16

I doczekaliśmy się dnia, w którym Doda i Fokus oficjalnie weszli na plan zdjęciowy teledysku "Fuck It". Gwiazda długo przed napisaniem scenariusza zapewniała, że będzie to klip jakiego jeszcze w Polsce nie było. Gorące i kontrowersyjne sceny połączone z mocnym przesłaniem piosenki. Co więcej, w rozmowie z nami, Doda obiecywała, że w teledysku będzie przebijać głową szybę, a konwencja może kojarzyć się z filmem "Pan i Pani Smith" z Angeliną Jolie i Bradem Pittem w rolach głównych (zobacz).

Zobacz: Krew i przemoc na planie nowego klipu Dody

Dzisiaj na planie Dodzie towarzyszył nasz fotoreporter. Gwiazda jak obiecała, tak zrobiła i dołożyła starań, aby teledysk wynagrodził fanom ponad roczny czas oczekiwania. Ubrana w różowy płaszczyk zdobiony białymi perłami i okulary z kolekcji Anny Dello Russo dla H&M prezentowała się jak zawsze stylowo. Za stylizacje odpowiada oczywiście Dirty Fingers Style.

Myślicie, że ten klip odniesie sukces? My nie mamy co do tego żadnych wątpliwości!

Zobacz także:

Doda w sukience za 150 złotych

Doda nagrała hymn dla gejów i lesbijek

"Wróżę Sablewskiej sukcesy" - Doda zakopała topór wojenny!