Na weselu Tomka Luberta doczekaliśmy się kolejnej udanej stylizacji Dody. Tym razem gwiazda zachwyciła morelową sukienką z baskinką, do której dobrała masywny naszyjnik z kolorowymi "kamieniami". Okazuje się, że taki zestaw może mieć w szafie każda z was bez dłuższych poszukiwań i to za nie wielkie pieniądze.

Nasi czytelnicy zauważyli, że sukienka Dody pochodzi z jesiennej kolekcji Zary. Za ten konkretny model trzeba zapłacić zaledwie 149 złotych. Dla wybrednych, marka przygotowała alternatywę w czarnym kolorze. Z kolei taki sam naszyjnik jest dostępny w H&M i kosztuje prawie tyle samo co sukienka, 129,90 złotych.

Jak się okazuje, tanio wcale nie znaczy gorzej.

