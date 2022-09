Katarzyna Cichopek w świetnym humorze na planie "Jaka to melodia?"! Dużo zdjęć

Katarzyna Cichopek to ostatnio jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd stacji TVP! Co chwila dowiadujemy się o kolejnych projektach, w które angażuje się gwiazda, a tym razem gwiazda "M jak miłość' pojawiła się w "Jaka to melodia?". Aktorka wzięła udział w specjalnym odcinku programu razem dwójką kolegów z "Pytania na śniadanie" - Małgorzatą Tomaszewską i Aleksandrem Sikorą. Jak tego dnia prezentowała się gwiazda? Mamy dużo zdjęć!

Zadowolona Katarzyna Cichopek w "Jaka to melodia?"

Choć w ostatnich miesiącach Katarzyna Cichopek przeżywała zawirowania w życiu prywatnym ze względu na rozstanie z Marcinem Hakielem, to jednak w życiu zawodowym gwiazda ma naprawdę świetny czas! W ostatnich miesiącach coraz częściej widzimy aktorkę w kolejnych projektach stacji TVP, m.in. Katarzyna Cichopek została jurorką "You Can Dance. Nowa generacja", prowadziła koncerty podczas Festiwalu w Opolu, a teraz także wzięła udział w nagraniach do specjalnego odcinka programu "Jaka to melodia?". Jak widać, w życiu gwiazdy nie ma czasu na nudę! Tylko spójrzcie, jak prezentowała się na planie muzycznego show.

East News/VIPHOTO

Katarzynie Cichopek dopisywał dobry humor - gwiazda chętnie obdarowywała fotoreporterów szczerym uśmiechem. Na występ w "Jaka to melodia?" aktorka założyła biały sweterek, w którym ciekawym akcentem są pierzaste zakończenia rękawków. Do tego dobrała jeansy z wysokim stanem, które świetnie podkreśliły jej szczupłą sylwetkę, a cały look został dopełniony sandałami na wysokim obcasie i platformie.

East News/VIPHOTO

Katarzyna Cichopek wystąpiła w programie "Jaka to melodia" razem z Małgorzatą Tomaszewską i Aleksandrem Sikora. Cała trójka prowadzących "Pytanie na śniadanie" stanęła naprzeciwko drużynie z "Klanu", którą reprezentowały Kaja Paschalska, Izabela Trojanowska oraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Będziecie oglądali specjalny odcinek "Jakiej to melodii" z gwiazdami "Klanu" i "Pytania na śniadanie"?

East News/VIPHOTO East News/VIPHOTO

East News/VIPHOTO East News/VIPHOTO