Doda w doskonałym humorze wychodzi ze studia TVP. Przyłapali ją paparazzi. DUŻO NOWYCH ZDJĘĆ

W życiu Dody ostatnio dzieje się naprawdę dużo! Promocja nowego singla i reality show, w którym jest główną gwiazdą to tylko początek. Pomimo wielu obowiązków, piosenkarka nie traci energii, co możemy zobaczyć chociażby na nowych zdjęciach paparazzi. Gwiazda chętnie pozowała dla fotoreporterów - podskakiwała, uśmiechała się i eksponowała przed obiektywem swoją doskonałą sylwetkę. Zobaczcie sami! Pełna energii Doda pozuje dla paparazzi! Nowe zdjęcia Wszyscy fani Dody z niecierpliwością czekają na nowe reality show z udziałem gwiazdy. Już we wrześniu na antenie stacji Polsat wystartuje program "Doda. 12 kroków do miłości" , w którym to eksperci pomogą wokalistce wybrać idealnego partnera! Czy ostatecznie Dodzie uda się znaleźć miłość w show? O tym oczywiście przekonamy się śledząc nowy program z jej udziałem, a tymczasem możemy zobaczyć, co słychać u wokalistki, oglądając nowe zdjęcia paparazzi. Nie ulega wątpliwości, że Doda dziś jest naprawdę szczęśliwa! Tylko spójrzcie, jak pozowała przed obiektywem, gdy fotoreporterzy przyłapali ją na jednej z warszawskich ulic. Doda tego dnia postawiła na sportową stylizację, którą doskonale podkreśliła również swoją idealną figurę. Gwiazda założyła obcisły żółty T-shirt, niebieskie krótkie spodenki oraz sportowe buty w tym samym kolorze. Zobacz także: Doda narzeka na buty warte fortunę! "Całe stopy miałam we krwi" Nie sposób nie wspomnieć o najdroższym elemencie stylizacji gwiazdy. Chodzi oczywiście o zegarek, który jest warty prawdziwą fortunę. Aby mieć taki model trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 225 tys. złotych! Doda często akcentuje swoje stylizacje luksusowymi dodatkami i zawsze wygląda to świetnie. Zobacz także: Doda szczerze o jednym z kryteriów, jakie musi spełnić trzeci mąż! "Musi...