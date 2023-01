Doda znowu na antenie TVP. Wyeksponowała superszczupłą talię i długie nogi [DUŻO ZDJĘĆ]

Doda zostanie jurorką w "The Voice of Poland"? Nie jest to wykluczone! Jak podaje "Fakt", prowadzone są już rozmowy w tej sprawie. Doda w roli jurorki w największym talent show Telewizji Polskiej z pewnością przyniosłaby programowi wzrost oglądalności, a przez to większe zainteresowanie reklamodawców. Sprawą interesuje się sam prezes TVP, Jacek Kurski, który osobiście wypowiedział się na temat ewentualnego udziału Dody w "The Voice of Poland". Zobacz też: Z czego utrzymuje się Doda? Wcale nie z muzyki! Gwiazda zdradziła prawdę i powiedziała, co robi z pieniędzmi! Doda jurorką "The Voice of Poland"? Jacek Kurski nie wyklucza udziału Dody w programie. Prezes Telewizji Polskiej przyznał, że Doda jest świetną artystką i jest brana pod uwagę jako nowa jurorka "The Voice of Poland". Są prowadzone rozmowy, by zasiadła w jury jednego z programów muzycznych. Przestałem wykluczać Dodę, bo to bardzo dobra i kompletna artystka. Nie lubię wykluczania ludzi za cokolwiek - powiedział Jacek Kurski w wywiadzie dla "Faktu". Czy już wkrótce zobaczymy Dodę w roli jurorki muzycznego show TVP? A jeśli tak, to czyje miejsce zajęłaby gwiazda? Obecny skład jury "The Voice of Poland" to: Natalia Kukulska, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny oraz Tomson i Baron. A może specjalnie dla Dody powstanie dodatkowe miejsce w składzie jurorskim? Przypomnijmy, że przez dłuższy czas Doda nie była mile widziana w Telewizji Polskiej za sprawą swoich kontrowersyjnych występów i wypowiedzi. Jednak obecnie jej zła passa w TVP się odwróciła. Artystka coraz częściej pojawia się na tych samych imprezach, co prezes Telewizji Polskiej oraz prezydent Andrzej Duda. Jej udział w "The Voice of Poland" to byłby prawdziwy hit! Polecamy: Doda znów szokuje swoim wizerunkiem. Czy eksponowanie nagości na salonach to już jej wizytówka? Doda...