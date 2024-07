We wtorek Doda wystąpiła podczas koncertu sylwestrowego w Katowicach. Gwiazda zrobiła show wykonując swoje największe przeboje, co spotkało się ze sporym aplauzem publiczności gromko zebranej przed Spodkiem. Po części oficjalnej, piosenkarka została zaproszona na afterparty, gdzie chętnie pozowała do zdjęć i udzielała wywiadów lokalnym mediom.

Na profilu Dody pojawiło się kilka zdjęć w kreacji z zamkniętej imprezy. Artystka wystąpiła w cekinowej mini, do której założyła cieliste szpilki w czub. Sukienka wyeksponowała zgrabne nogi gwiazdy i podkreśliła ponętny biust.

Jak wam się podoba kreacja Dody?

Sceniczne kreacje Dody na Sylwestra: