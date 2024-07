Doda postanowiła umilić swoim fanom zakończenie majówki i z tej okazji udostępniła dwie piosenki, które dotychczas były tylko i wyłącznie do jej dyspozycji. Obie miały trafić na anglojęzyczną wersję płyty "7 pokus głównych", która ostatecznie nie ukazała się ze względu na problemy z wytwórnią. Najpierw mogliśmy posłuchać utworu "Singin in the chains", a teraz "Let's Get It Started", do której tekst i muzykę napisał ceniony kompozytor, Marcin Nierubiec.

"Let's Get It Started" jest anglojęzyczną wersją piosenki, która na płycie nosi tytuł "Nieskromnie". Czy po jej przesłuchaniu żałujecie, że cały album "7 Temptations" nie ujrzał światła dziennego? Oceńcie: