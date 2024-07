Doda nie przestaje zaskakiwać fanów. Właśnie na swoim Facebooku pochwaliła się, że zrobiła niespodziankę i... znalazła singiel na wiosnę. Gwiazda w ten sposób żegna się z albumem "7 pokus głównych", wydanym pod szyldem wytwórni Universal Music Polska, z którą rozstała się pod koniec ubiegłego roku. Na czwarty i ostatni singiel zdecydowała się wybrać klimatyczną piosenkę "Electrode", jedną z najbardziej lubianą przez jej fanów. Wcześniej mogliście posłuchać u nas remiksu utworu (posłuchaj).

W filmie promocyjnym, który umieściła na Facebooku, Doda przebrana jest za syrenę. Na profilu wrzuciła zdjęcie, które zapowiada spektakularną produkcję. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

- Electrode - mój drugi ulubiony kawałek po Fuck It. Już niedługo usłyszycie zupełnie nową muzykę, ale wcześniej... wypadałoby pokazać Polsce "Electrode". Bądźcie czujni! Lubię zaskakiwać :) PS: TAK, ta syrena na zdjęciu to JA :)))) PS2: TAK, byłam pierwszą artystką na świecie, która wystąpiła na scenie w ogonie - sorry.