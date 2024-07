Ostatni singiel Dody z płyty "7 pokus głównych" wyszedł jeszcze przed wakacjami i wybrali go fani. Piosenka "XXX" całkiem dobrze przyjęła się na listach, podobnie jak i teledysk do niej nagrany (zobacz: Jest już amerykański klip Dody). Niedawno gwiazda nagrała jeszcze piosenkę przewodnią do "Kac Wawa", z którą obecnie święci triumfy na listach najchętniej słuchanych w internecie (zobacz teledysk). Teraz gwiazda postawiła na nieco bardziej klimatyczną i elektroniczną piosenkę "Electrode", którą pierwszy raz wykonała podczas finału "Szansy na sukces".

Reklama

Utwór już w maju został bardzo pozytywnie oceniony przez słuchaczy, a teraz ukazał się remiks. Według nas bardzo udany. Myślicie, że będzie z tego letni przebój?

Reklama

Wersja studyjna utworu "Electrode":