"Właśnie będę grzebać w śmieciach" - tak swoje nowe nagranie na InstaStories zaczyna Doda, która postanowiła rozbawić swoich fanów szukając w śmietniku... napoju. I jak powiedziała, tak zrobiła, a jej filmik już podbija Internet. W takiej sytuacji artystki jeszcze nie widzieliśmy, choć, umówmy się, chyba każdemu z nas przytrafiła się podobna historia.

Wynoszenie śmieci, ludzka rzecz. Wyrzucenie czegoś przez przypadek - również norma. Nagrywanie w trakcie grzebania w śmietniku? To już rzadkość, ale od czego mamy Dodę? Piosenkarka wie, jak rozbawić swoich wielbicieli i wszystkich innych, którzy uwielbiają podglądać gwiazdy w codziennych sytuacjach. A więc Doda nagrała InstaStories w środku altany śmietnikowej:

Chciałam Wam pokazać, w ogóle nie czuję się upokorzona, ale właśnie będę grzebać w śmieciach, ponieważ, co zrobiłam? Z tego całego chaosu wyrzuciłam sobie gdzieś swój napój - mówiła z poważną miną Doda.

Doda zaczęła przerzucać śmieci, ale okazało się, że butelka z napojem spadła na samo dno:

Gdzie on jest? Ja go tak lubię [...] Widzę go, k***, nie wierzę, na samo dno? - kontynuowała nieco poirytowana gwiazda.