Doda jako gwiazda "Słonecznego patrolu"! Artystka, która przebywa obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych, zrobiła sobie seksowną sesję zdjęciową. Diwa pozuje na plaży w Los Angeles w czerwonym kostiumie kąpielowym ratowniczki wodnej! ;) Doda do złudzenia przypomina gwiazdę kultowego serialu z lat 90-tych, Pamelę Anderson. I trzeba przyznać, że wygląda naprawdę oszałamiająco! Artystka nie tylko zmysłowo pozowała na tle budki ratowniczej, ale nawet udało jej się nakłonić przystojnego ratownika, by zrobił sobie z nią sexy fotkę! Cała seria plażowych zdjęć pojawiła się na Instagramie artystki. Przy okazji ich publikacji, Doda w zabawny sposób skomentowała doniesienia o tym, jakby w Stanach Zjednoczonych koncertowała na weselach.

Ponoć jakiś tabloid napisał ,ze pojechałam do USA wieczorami grać koncerty na weselach ? Jak to w przypadku tabloidu to oczywiście ... prawda :) Nieśmiało jednak przypominam iż zapomniał dodać czym zajmuje się tutaj w dzień - napisała na swoim profilu.