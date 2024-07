Doda nie zaśpiewa na weselach w USA! Od kilku dni wokalistka przebywa za oceanem, gdzie pojechała zagrać kilka koncertów dla Polonii. Jeden z tabloidów podał jednak, że odbędą się one w polskich salach bankietowych i weselnych. Mamy oświadczenie organizatora w tej sprawie!

Okazuje się, że Doda zagra nie podczas wesel, a w klubach! Wszystkie koncerty są zaś biletowane. Wcześniej spekulowano, że Doda zarobi na nich aż 300 tys. złotych. Radosław Kouszko z agencji Ramm Events LLC w oświadczeniu pisze:

Będąc wieloletnim organizatorem polskich koncertów w Stanach Zjednoczonych, oświadczam że planowane koncerty Dody w USA to koncerty klubowe. Braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie lokalizacje sprawdzone wcześniej, w których występowali dla Polonii inni polscy wykonawcy, między innymi: Lady Pank, Feel, Sarsa i wielu innych.

Dziennikarzom z tabloidu zarzuca, że nie sprawdzili informacji dokładnie, przez co chcą ośmieszyć całe przedsięwzięcie:

Wielkim kłamstwem jest, że Doda jedzie do USA śpiewać na weselach. Autor artykułu nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, co pisze, chcąc celowo ośmieszyć organizowane przez nas przedsięwzięcie. Wszystkie koncerty są biletowane. Dziennikarzowi życzę zejścia na ziemię i rzetelności w wykonywaniu zawodu - zapraszam do USA - tutaj za takie rzeczy odpowiada się przed sądem... - czytamy.