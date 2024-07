„Pszczółka Maja", „Chałupy welcome to", czy „Zacznij od Bacha" tymi przebojami Zbigniew Wodecki podbił serca słuchaczy. Artysta zmarł wczoraj 22 maja po rozległym udarze mózgu. Pracował prawie bez przerwy i często powtarzał, że nie chodzi na urlopy. Cały czas powtarzał, że nie chodzi na urlopy bo nie potrafi nic nie robić. Było cały czas zapotrzebowanie na jego muzykę.

- Poszedłem na kompromis nagrywając dobranockę i piosenkę z golasami. Te utwory dały mi margines bezpieczeństwa, że publiczność wie, że skoro ja to śpiewam, to ja jestem dobry. Ja wtedy mogłem sobie śpiewać swoje kompozycje – powiedział artysta w programie "Uwaga".

Zbigniew Wodecki sam żartował z tego dlaczego tyle pracuje i co go motywuje do tego. Zobaczcie w filmiku jaką do tego ma ideologię ;) !

