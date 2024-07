Zbigniew Wodecki od lat zmagał się z chorobą serca, ale zawsze był człowiekiem przepełnionym energią.

Ja sam jestem bardzo szybki. Od dziecka chodziłem po cztery schody i do dziś nie potrafię chodzić normalnie, mimo że serce już ledwie zipie, bo mam sześć dych. Niecierpliwię się, wszystko chciałbym przyspieszyć. Gdy ktoś do mnie mówi, ja już chcę puentę, bo wiem, co on chce powiedzieć i szlag mnie trafia, że chce mi to jeszcze tłumaczyć. To bardzo właściwe dla filmów z Jamesem Bondem - powiedział w wywiadzie dla "Gali".