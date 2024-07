Sprawa Magdaleny Żuk, która zmarła w Egipcie 30 kwietnia, wstrząsnęła Polską. Nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. W "Pytaniu na śniadanie" Robert Rutkowski, terapeuta od uzależnień, na podstawie nagrań z kobietą, próbował wyjaśnić co się mogło stać... Czy podano jej pigułkę gwałtu?

Władze egipskie podkreślają, że w kraju trwa stan wyjątkowy. Ci, którzy żyją z turystyki, robią więc wszystko, aby wczasowicze czuli się bezpiecznie - na ulicach dba o to m.in. wojsko. Pojawiła się jednak teoria, że to gang rezydentów namierzył atrakcyjną Polkę i chciał ją wykorzystać. Inni twierdzą, że Magdzie podano pigułkę gwałtu. Co na to specjalista?

Ja wykluczam pigułkę gwałtu na postawie filmików z Magdaleną Żuk. Pigułka wywołuje amnezję, a tu mamy do czynienia z atakiem psychozy, która powoduje, że człowiek walczy o życie - powiedział specjalista w studiu "PnŚ".

Czym mogła być spowodowana?

Dwa powody - albo substancje psychoaktywne podane z zewnątrz. Lub neurohoromony wydzielane przez mózg z powodu dramatycznej sytuacji. Ja miałem czasem okazje oglądać ludzi w ciężkich stanach napadowych bez powodu, po prostu coś się odkleiło - powiedział w "PnŚ" Robert Rutkowski.

Nowe fakty sprawie Magdaleny Żuk

Po dwóch tygodniach od tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk na miejscu w Egipcie sprawą zajmują się policja egipska, która skłania się do tezy, że było to samobójstwo oraz polscy śledczy, którzy nie odrzucają teorii, że być może doszło do zabójstwa polskiej turystki. Ale ani egipska, ani polska strona nie chcą na razie dzielić się wynikami śledztwa.

Nadal trwa sekcja zwłok Magdaleny Żuk. Czy pomoże ona wyjaśnić nietypowe zachowanie Polki? Już kilka godzin po wylądowaniu w Egipcie kobieta dziwnie się zachowywała, biegała po hotelu, zaczepiała ludzi. Nikt nie wie, dlaczego.

Dlaczego Żuk wyjechała do Egiptu sama? Chciała zaskoczyć swojego chłopaka, Marcusa, romantycznym, szalonym wyjazdem do Egiptu. Ale okazało się, że chłopak nie ma ważnego paszportu. Zdecydowali, że pojedzie sama, bo szkoda żeby się wycieczka zmarnowała.

To co się stało z Magdaleną Żuk wciąż wzbudza duże emocje. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Magdalena Żuk była młodą ładna 27-letnią dziewczyną. Nadal nie wiadomo co doprowadziło ją do skraju załamania w Egipcie.

Magdalena Żuk wyjechała na urlop do Egiptu sama. Przyczyną jej śmierci były obrażenia po wyskoczeniu ze szpitalnego okna.

Wcześniej uciekała przed pielęgniarzami w szpitalu i zadzwoniła pełna niepokoju do swojego chłopaka, żeby ją zabrał z Egiptu.