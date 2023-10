Chłopak Anastazji w rozmowie z "Super Expressem" rzucił na sprawę śmierci swojej dziewczyny nowe światło. To, co wydarzyło się na chwilę przed tragedią mogło mieć wpływ na przebieg feralnego dnia. Partner zamordowanej na Kos Anastazji wspomina o depresji i trudnym dla niej wydarzeniu, które miało miejsce kilka dni przed śmiercią.

Chłopak Anastazji zamordowanej na Kos o jej depresji. Nowe fakty

Po sześciu dniach intensywnych poszukiwań potwierdziło się najgorsze. Wolontariusze znaleźli ciało Anastazji zaginionej na Kos. Opis ostatnich chwil życia Anastazji jest przerażający. Nie ma wątpliwości, że 27-letnia Polka została brutalnie zamordowana, a o zbrodnie oskarżony jest 32-letni Banglijczyk. Przedstawiono mu nie tylko zarzut morderstwa ale również gwałtu, na co wskazują pierwsze wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez specjalistów. Sprawcy grozi dożywotnie więzienie.

Chłopak Anastazji zamordowanej na Kos skontaktował się z dziennikarzem "Super Expressu". Zwrócił uwagę na poparzenie na ręce dziewczyny. Anastazja zrobiła to kilka dni przed śmiercią, co jak twierdzi jej chłopak, było powodem, przez który popadła w depresję. Według chłopaka dziewczyny mogło być to także powodem, dla którego zdecydowała się sięgnąć po alkohol.

Kilka dni przed jej zaginięciem Anastazja mocno poparzyła się w pracy w dłoń co bardzo przeżywała i popadła w depresję. Przez to bardzo mało jadła. Podejrzewam, że poparzenie mogło być powodem, dlaczego sięgnęła po alkohol. Taka sytuacja mogła spotkać każdego z nas. Proszę osoby, które jej nie znają o wstrzymanie się z negatywnymi opiniami na jej temat, ponieważ jest to bardzo bolesne dla mnie i jej rodziny

Facebook Anastazja Rubinska

W rozmowie z Super Expressem, chłopak Anastazji wspomniał również o ich ślubnych planach.

Z Anastazją byliśmy 10 lat w związku, planowaliśmy ślub i założyć rodzinę.

Facebook Anastazja Rubinska

Wspomniał zmarłą 27-latkę, mówiąc o niej, że była wrażliwa i współczująca, nie potrafiła pozostać obojętna na krzywdę drugiego człowieka. Niedawno o relacji Anastazji z partnerem wypowiadała się jej przyjaciółka. Teraz głos zabrał również on sam:

W stosunku do mnie była lojalna i nigdy nie dała mi powodu do zazdrości. Traktowała wszystkich ludzi z szacunkiem, lubiła rozmawiać z każdym i miała zaufanie do wszystkich.

Facebook/Anastazja Rubińska