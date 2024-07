2 z 7

Magdalena Żuk poleciała do egipskiego kurortu Marsa Alam 25 kwietnia z lotniska w Katowicach. Wycieczka miała być prezentem-niespodzianką dla jej chłopaka Marcusa. Jednak okazało się, że paszport mężczyzny nie pozwala mu na wylot z kraju (paszport podróżującego do Egiptu powinien być ważny na 6 miesięcy do przodu).

Zaczęliśmy działać, chcieliśmy coś z tym zrobić. Byłem w urzędzie wojewódzkim, żeby spróbować wyrobić ten nowy dokument, przerobić stary paszport, przebić pieczątkę, cokolwiek. Rozmawiałem z kierownikiem urzędu - tłumaczył Marcus, chłopak zmarłej Polki, w wywiadzie dla "Faktu".

Niestety nie udało się niczego załatwić i mężczyzna musiał zrezygnować z wycieczki. Jak relacjonował w rozmowie z reporterem TVN, początkowo próbowali sprzedać wycieczkę, by móc pojechać wspólnie do jednego z krajów Europy. To się nie udało. Magdalena Żuk zdecydowała się polecieć na wycieczkę sama. Miała być przemęczona pracą i chciała odpocząć. Mężczyzna zapewniał, że dopytywał swoją dziewczynę, czy na pewno chce polecieć sama. Magdalena był zdecydowana na samotny wyjazd.