Brytyjska rodzina królewska, na czele z królem Karolem III oraz królową Camillą, wzięła udział w świątecznym nabożeństwie w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham, następnie udali się na wspólny spacer, podczas którego spotkali się z poddanymi. Największa uwagę przykuwały jednak dzieci księżnej Kate oraz księcia Williama, zwłaszcza najmłodszy książę Louis.

Księżna Kate i książę Willam z dziećmi na spacerze

To pierwsze Boże Narodzenie dla rodziny królewskiej bez królowej Elżbiety II, która odeszła we wrześniu 2022 roku. Wszelkie obowiązki przejął więc król Karol III, który wygłosił już świąteczne orędzie do narodu. Wcześniej zaś z całą rodziną wzięli udział w świątecznej mszy w kościele w Sandringham. Mimo afery związanej z Harry'm i Meghan i ich dokumentem na Netflix, członkom rodziny królewskiej dopisywały humory, podobnie jak podczas ostatniego świątecznego koncertu, który prowadziła księżna Kate.

Rex Features/East News

Księżna Kate i książę William pojawili się w towarzystwie dzieci - 9-letniego księcia George'a oraz 7-letniej Charlotte. Tym razem nie zabrakło też 4-letniego księcia Louisa, który rzadko kiedy bierze udział w oficjalnych imprezach.

DANIEL LEAL/AFP/East New

Uwagę zwraca strój najmłodszego synka księżnej Kate i księcia Williama. Książę Louis miał na sobie krótkie spodenki, mimo pogody. Dlaczego? Okazuje się, że chodzi o wielowiekową tradycję rodziny królewskiej oraz zwyczaje arystokracji - długie spodnie u chłopców przynależą bowiem do klasy średniej. Chłopcy z rodzin szlacheckich, a więc także Louis, od XVI wieku zawsze zakładają krótkie spodnie, nawet zimą. Do kiedy?

Rex Features/East News

Znawca etykiety, William Hanson, w rozmowie z „Harper’s Bazaar”, tłumaczy, że Louis długie spodnie będzie musiał nosić do 8 lat:

Zwyczaj mówi, że chłopiec awansuje do noszenia długich spodni w okolicach ósmego roku życia. Historycznie tradycja ta sięga szesnastego wieku. Noworodek do pierwszego lub drugiego roku życia był ubierany w suknię (podobną do tych, w których chłopcy są chrzczeni), potem natomiast nosił ubrania składające się z niezłączonych ze sobą nogawek, które przypominały szorty. Zwyczaj ten nosił nazwę "breeching" - ocenił William Hanson, znawca etykiety, w rozmowie z „Harper’s Bazaar”.

Ten sam zwyczaj obowiązywał także księcia George'a. Zobaczcie więcej zdjęć rodziny królewskiej z uroczystej mszy.

Rex Features/East News

Kirsty Wigglesworth/Associated Press/East News

Kirsty Wigglesworth/Associated Press/East News