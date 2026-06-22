Wiadomość, która poruszyła fanów Eurowizji i norweskiej sceny muzycznej: Kirsti Sparboe zmarła w wieku 79 lat. Informację przekazała jej wnuczka, Caroline Sparboe. Artystka odeszła w nocy z 18 na 19 czerwca w szpitalu, spokojnie i w obecności najbliższych, w tym córki oraz wnuczki.

Nie żyje Kristi Sparboe. Była ikoną Eurowizji

Rodzina poinformowała, że Kirsti Sparboe odeszła w szpitalu, a przy niej do końca byli bliscy. W takich chwilach każde publiczne słowo waży więcej niż zwykle, dlatego przekaz skupia się na tym, co najważniejsze: na spokoju i obecności rodziny w ostatnich godzinach.

Babcia w nocy spokojnie zmarła w szpitalu. Mama i ja siedziałyśmy z nią do samego końca. Myślę, że babcia doceniła naszą obecność przekazała Caroline Sparboe.

Warto przypomnieć, że media obecnie żyją też inną głośną śmiercią. W sobotę dowiedzieliśmy się, że nie żyje legenda kina, związana ze słynnym serialem „Przyjaciele”.

Kristi Sparboe była gwiazdą Eurowizji

Kirsti Sparboe trzykrotnie reprezentowała Norwegię w Konkursie Piosenki Eurowizji. Zadebiutowała w 1965 roku z utworem „Karusell”, kończąc rywalizację na 13. miejscu. Dwa lata później wróciła na eurowizyjną scenę z piosenką „Dukkemann” i zajęła 14. miejsce.

Jej trzeci, a zarazem ostatni występ przypadł na 1969 rok. Wtedy zaprezentowała „Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli”, który uplasował się na 16. pozycji. To właśnie ta konsekwencja powrotów na konkursową scenę sprawiła, że przez lata była kojarzona jako jedna z najbardziej charakterystycznych norweskich reprezentantek tamtego okresu.

W 1968 roku również zgłosiła się do krajowych eliminacji, jednak propozycja została zdyskwalifikowana po tym, jak pojawiły się zarzuty o plagiat. Ten epizod nie zamknął jej zawodowej drogi, ale stał się wyraźną cezurą w karierze związanej z Eurowizją. Po eurowizyjnych występach Sparboe skupiła się na pracy w teatrze.

Jej sceniczna obecność nie była jedynie wspomnieniem z archiwalnych nagrań. Ostatni raz wystąpiła na scenie w 2019 roku, co podkreśla, jak długo utrzymywała kontakt z publicznością i jak konsekwentnie trzymała się swojej pracy. W tym roku, 7 grudnia, Kirsti Sparboe obchodziłaby 80. urodziny.

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