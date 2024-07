Jakiś czas temu Anna Mucha jako ambasadorka butów Reebok EasyTone podjęła publicznie wyzwanie, że pokaże jak zrzuca zbędne kilogramy i przechodzi na zdrowszy styl życia. Zmagania aktorki co tydzień można śledzić w "Dzień dobry TVN". Jednak podczas ostatniej wizyty w telewizyjnym studiu gwiazda wyznała, że nie przestrzega zaleceń dietetyka:

- Gdybym się stosowała do tych zaleceń, to prawdopodobnie byłoby mnie jeszcze mniej. Zaczynam dzień od kanapki z masłem, szynką. Uwielbiam białe pieczywo i nic na to nie poradzę. Do tego jajeczka i płatki śniadaniowe, jednak nie te zdrowe orkiszowe - wyliczała Mucha.