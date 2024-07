Leonardo DiCaprio nie nudzi się w sprawach sercowych. Kiedy tylko rozstaje się z dziewczyną, od razu znajduje na jej miejsce nową. Aktor tylko w tym roku zaliczył co najmniej pięć związków. Jakby tego było mało, teraz właśnie rozpoczął kolejny, szósty. A za swoją wybrankę ma topmodelkę Victoria's Secret, Erin Heatherton.



Para spędziła wspólnie Święta Bożego Narodzenia, a w międzyczasie była widziana na romantycznych randkach i spacerach. Teraz Leo i Erin wylecą na wspólnego sylwestra do Europy. Gdzie? Nie chcą zdradzać, żeby móc spokojnie cieszyć się swoim widokiem. Nieoficjalnie mówi się, że DiCaprio zabierze nową partnerkę na Sycylię.



Ostatnie związki Leonardo trwały średnio około dwóch i pół miesiąca. Czy ten pobije poprzednie? Mamy nadzieję, że jeśli tak to tylko na plus.

Reklama

chimera