40 - letnia amerykańska aktorka Denise Richards ma nowego chłopaka. Obecnie spotyka się z Nikkim Sixem – gitarzysta grupy rockowej Motley Crue. Para spędziła razem swieta Bożego Narodzenia. Analizując poprzednie i obecne związki aktorki można dojść do wniosku, ze Denise lubi trudnych mężczyzn. Jej obecny facet był przez wiele lat uzależniony od heroiny, zresztą jego kapela rockowa należy do jednych z najbardziej zwariowanych grup rockowych w USA. Ekipa była parokrotnie aresztowana i dość wesoło dokazywała podczas każdej z tras koncertowych. Poprzedni chłopak Denise – Richie Sambora, również muzyk nie był znany z licznych skandali ale również ma co nie co pod paznokciami. Podobnie rzecz się ma z jej poprzednim mężem, Charlie Sheenem, którego pijacko-kokainowe wybryki przeszły już do kanonu klasyki – zresztą z powodu uzależnienia od narkotyków para w 2006 roku ostatecznie się rozeszła.

My mamy nadzieje, ze aktorka odnajdzie w końcu szczęście u boku wesołego skądinąd muzyka.

Reklama