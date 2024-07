O Dawidzie Wolińskim jest nieustająco głośno przede wszystkim z powodu zawodowych sukcesów. W jego kreacjach mogliśmy już oglądać wszystkie czołowe polskie gwiazdy, a swoim talentem zachwycił nawet Paris Hilton i Ditę Von Teese. W międzyczasie projektant wzbudził sporo kontrowersji współprowadząc program "Woli i Tysio na pokładzie" i np. obmacując kandydatki na modelki w show "Top Model". To wszystko jest na tyle interesujące dla mediów, że jego życie prywatne schodzi na dalszy plan.

Kij w mrowisko ostatnio wbił "Super Express", który bezpardonowo oznajmił, że "Woliński jest gejem". Wtórowały mu także inne tytuły prezentujące zdjęcia sportowca, którym rzekomo Dawid "zafascynował się". Teraz na łamach magazynu "Gala" gwiazdor zdradza, że ma córkę Oliwię, która ma 17 lat i opowiada jak wyglądają ich relacje.

- Jestem rozsądnym ojcem. Może trochę surowym, ale lubię zasady. Jeśli się ich trzymamy, nic nie trzeba korygować. Staram się współgrać z Oliwią. Nie narzucam jej niczego, co by ją irytowało. Mieszka z mamą w Brodnicy, i z młodszym bratem. Uczy się. To moja wielka radość, ogromne osiągnięcie. Jest piękną blondynką o typowo słowiańskiej urodzie, to teraz w Polsce rzadkość. Ma uzdolnienia plastyczne - rysuje, lubi wyklejać.