Wczoraj Dawid Woliński zaprezentował swoje propozycje na przyszłoroczną zimę. Dowiedzieliśmy się, że wciąż modne będą kożuchy, ultrakrótkie sukienki i połyskliwe materiały! Kolekcja zebrała pochlebne recenzje, jednak o komentarz zapytaliśmy redaktor naczelną magazynu Viva! Moda, Agnieszkę Ścibior!

Reklama

Jednej z najlepszych stylistek w kraju bardzo podobała się męska część kolekcji – „Dotychczas Dawid podchodził do męskich projektów dość nieśmiało, ale tym razem pokazał na co go stać” – skomentowała Agnieszka Ścibior. „Bardzo podobały mi się kamizelki z futrem i skórzane spodnie. Jednak największe wrażenie zrobiła na mnie długa biała suknia z rozcięciami po bokach. W świetny sposób „rozbierała” modelkę” – dodała.

Fleszstyle.pl, dowiedziało się również, kto z gości wyglądał najlepiej! „Zwróciłam uwagę na Małgosię Kożuchowską, która wyglądała jak zawsze ładnie oraz Martę Grycan która w czarnej sukience, rudych włosach i czerwonej szmince wyglądała świetnie!”

Zobacz także

Zgadzamy się z opinią Agnieszki Ścibior, a Wy?

Reklama

jm