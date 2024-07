Dawid Podsiadło rzadko udziela wywiadów. Ostatnio zdecydował się na rozmowę dla jednego z internetowych talk-show, w którym chyba nie do końca czuł się dobrze (a przynajmniej takie sprawiał wrażenie). Muzyk na swoim Facebooku z oburzeniem skomentował całą rozmowę, a na zamieszczonym wideo wyraźnie widać, jak dziennikarz poniża go i obraża, wyśmiewając się np. z jego wyglądu. Na wstępie przedstawia go jako "Dawid Kwiatkowski", a także sugeruje, że jego muzyka "jest tak ch*jowa, jak jego nos".

Człowiek idzie porozmawiać o życiu, muzyce i się spotyka z takim nastawieniem. Naprawdę czasami sprawia to ból - napisał Podsiadło na Facebooku

"Wywiad z dupy" dotyczył planów muzycznych, podbicia zagranicy i twórczości Dawida. Pomimo wielu przykrych tekstów i wpadek dziennikarza, Dawid dokończył rozmowę, chociaż nie zabrakło momentów zdenerwowania:

Dziennikarz: Ta muzyka jest trochę bardziej ambitna od takich zwykłych, popowych piosenek. Powiedz mi, czy twoja druga płyta też będzie taka? Podsiadło: Mam nadzieję, że moja druga solowa płyta będzie jakimś krokiem dalej, a nie wstecz. Chociaż teraz zrobiliśmy płytę z Curly Heads, z zespołem, który założyliśmy z moim kolegą w liceum, z Oskarem, i mam nadzieję, że ona będzie... Dziennikarz: Tam samo chujowa, jak twój nos? Podsiadło: Nie stary, to jest kurwa już... (Dawid wstał gotowy do przerwania wywiadu) Dziennikarz: Dawid zostań, zostań, żartowałem. Przepraszam, no musiałem, wiesz, taka konwencja programu. Porozmawiajmy o muzyce i twoim zespole

W międzyczasie dziennikarz zarzucił, że Dawid jest Żydem, a jego pseudonim "Cross" (wł. "Ross") ma na celu poniżenie Katolików.

Zapis rozmowy poniżej. Mamy nadzieję, że to tylko kontrolowany żart.

