David i Victoria Beckham zarobili już 508 milionów funtów! Okazuje się, że słynny piłkarz i projektantka mody są bogatsi nawet od brytyjskiej królowej, której majątek wycenia się na "jedyne" około 340 milionów funtów.

Majątek Beckhamów

Beckhamowie to jedna z najbogatszych par w show-biznesie. Nazwisko Beckham gwarantuje wysoką sprzedaż promowanych przez nich produktów, co po zakończonej karierze sportowej wykorzystuje David. Były piłkarz zarabia teraz więcej niż kiedy grał. Mąż Victorii już kilkakrotnie promował m.in. perfumy czy bieliznę. Na fortunę Beckhamów wpływa również sukces domu mody, który założyła Victoria. Jej kreacje pokochały gwiazdy na całym świecie. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez specjalistów z London School of Marketing, słynne na całym świecie małżeństwo zarabia rocznie 30-40 milionów funtów.

Dzieci pary również zarabiają na siebie i "dorzucają" się do rodzinnego budżetu - Brooklyn wziął ostatnio udział w sesji promującej polską markę odzieżową. Beckhamowie w zeszłym roku przeprowadzili się do snobistycznej dzielnicy Londynu, gdzie za nowy dom zapłacili 40 milionów funtów. Nie zdziwimy się jednak, jeżeli w przyszłości sprzedadzą go za znacznie większą sumę - tak jak zrobili ze swoim wcześniejszym domem. Zobacz: Beckhamowie zrobili interes życia. Kiedyś zapłacili za ten pałac 2 miliony, a teraz sprzedali go za...

