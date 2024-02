Brytyjska monarchia przeżywa naprawdę trudne chwile. Ostatnio media huczały o tym, że Król Karol III ma nowotwór, a teraz poinformowano o śmierci Thomasa Kingstona, który jest członkiem rodziny królewskiej. Służby ratunkowe zostały wezwane do jego domu, ale niestety nie udało się go uratować. Miał zaledwie 45-lat.

Nie żyje Thomas Kingston. Miał 45-lat

We wtorek, 27 lutego Pałac Buckingham poinformował o śmierci Thomasa Kingstona — męża Gabrielli Kingston, córki księcia Michała i księżniczki Michaeli z Kentu. Służby ratunkowe zostały wezwane do jego domu w Gloucestershire około godziny 18.00. Nie wiadomo, co było powodem śmierci, ale wykluczono udział osób trzecich. Pałac Buckingham wydał oficjalne oświadczenie w sprawie śmierci Kingstona.

Z najgłębszym smutkiem zawiadamiamy o śmierci Thomasa Kingstona, naszego ukochanego męża, syna i brata. Tom był wyjątkowym człowiekiem, który rozświetlił życie wszystkich, którzy go znali. Jego śmierć jest wielkim szokiem dla całej rodziny. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, gdy opłakujemy jego śmierć — czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Thomas i Gabriella Kingston Rex Features/East News

W 2019 roku Thomas Kingston i Gabriela Windsor stanęli na ślubnym kobiercu. Niestety niezbyt długo było im dane nacieszyć się życiem w małżeństwie. To wielki cios i strata dla rodziny królewskiej. Brytyjskie media podają, że Król Karol III i jego małżonka zostali już poinformowani o jego śmierci.

Król i królowa zostali poinformowani o śmierci Tomasa i łączą się z myślami z rodziną oraz wszystkimi, którzy go znali. Również opłakują ukochanego członka rodziny. W szczególności Ich Królewskie Mości przesyłają wyrazy współczucia oraz najszczersze myśli i modlitwy dla Gabrielli i całej rodziny Kingston — przekazał ''Indepenent''.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

