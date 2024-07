Sprawa Dariusz K. wciąż budzi wielkie emocje. Prawie dwa tygodnie temu były mąż Edyty Górniak śmiertelnie potrącił 63-letnią kobietę. Celebryta obecnie przebywa w areszcie, grozi mu nawet do 12-u lat więzienia. W trudnej chwili Dariusz może liczyć na wsparcie ukochanej, Izabeli Adamczyk, która niedawno złożyła wniosek o widzenie się z mężczyzną. Przypomnijmy: Ukochana odwiedzi Darka K. w areszcie. Musi przestrzegać surowych zasad

Adamczyk nie tyle chce poprawić komfort życia Dariusza w areszcie, co całkowicie go stamtąd wyciągnąć. W tym celu zmieniła kancelarię adwokacką, która będzie go bronić. Nowi prawnicy zaś postarają się by oskarżony jak najszybciej wyszedł na wolność. W rozmowie z "Super Expressem" przekonują:

Będziemy starać się, aby pan Dariusz odpowiadał z wolne stopy, aby zostały zastosowane środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W mojej ocenie jako obrońcy nie ma przesłanek, nie ma powodów, aby twierdzić, że pozostając na wolności, będzie on utrudniał postępowanie - mówi adwokat, Marcin Kondracki

Tabloid zapytał również prawnika, jaki może zapaść wyrok. Ten jednak czeka na opinie prokuratury:

Na tę chwilę zbyt wcześnie, by na ten temat się wypowiadać. Musimy poczekać na pozyskanie opinii, których przeprowadzenie zleciła prokuratura - przekonuje Kondracki

Według plotek, Dariusz K. nie najlepiej radzi sobie w areszcie. Jeden z tygodników podał, że próbował już popełnić samobójstwo.



Dariusz K. w kajdankach wyprowadzany z prokuratury