Pierwsza perfumeria Douglas została otwarta 20 lat we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej. Dziś Douglas Polska to aż 138 perfumerii i 27 gabinetów SPA w 77 miastach. Klientkom i klientom doradza ponad 1000 specjalistów od makijażu, pielęgnacji i zapachów. Na sklepowych półkach znajdziemy produkty ponad 1200 polskich i światowych marek, w tym blisko 20 na wyłączność. Zakupy możemy robić z każdego miejsca, a na platformie douglas.pl znajdziemy aż 45 000 produktów. Jest więc powód do świętowania.

Reklama

AKPA

Z okazji swojego jubileuszu marka przygotowała niespodziankę dla warszawiaków. We wtorkowy wieczór 28. września, fasadę siedziby PAN na Krakowskim Przedmieściu ozdobiła niezwykła iluminacja. Przechodnie i zaproszeni goście za jej sprawą przenieśli się do magicznego świata zapachów, makijażu i pielęgnacji, by się przekonać się, czym jest piękno według Douglasa. Część plenerową uświetnił występ tancerzy w złotych strojach, którzy wyczarowali baśniowy świat.

AKPA

Promująca jubileusz kampania Let’s Do Beautiful jest manifestem tolerancji i otwartości na różnorodność. W odniesieniu do marki urodowej, jej hasło przewodnie może zaskakiwać, gdyż brzmi ono: „Jesteśmy piękni wtedy, gdy piękne są nasze czyny”. Douglas nie koncentruje się tylko na sprzedaży, ale patrzy szerzej i uwrażliwia na drugiego człowieka.

AKPA

Uroczystą część oficjalną w stylowych wnętrzach hotelu Raffles Europejski poprowadziła uwielbiana przez publiczność Katarzyna Pakosińska. Na scenie w roli zaskakującej dla wielu gości pojawił się też Borys Szyc. Znakomity aktor tym razem stanął przy mikrofonie i razem ze swoim zespołem dał piękny recital.

Wśród gości nie mogło zabraknąć polskich sław kojarzących się z pięknem. Na bankiecie fotoreporterzy wypatrzyli modelkę i wicemiss Polonia z 1987 roku – Bognę Sworowską. Był również najbardziej doceniony polski fotograf modowy, Marcin Tyszka. Zaproszenia przyjęli też właściciele czołowej polskiej marki beauty – Irena Eris i Henryk Orfinger, oraz właściciele firmy Pollux – Anna Korytkowska-Kubiak i Wojciech Kubiak.

Zobacz także

AKPA

W uroczystości wzięły też udział aktorki – Marietta Żukowska i Katarzyna Cichopek oraz rozpoznawalne polskie influencerki. Wszyscy zgodnie podkreślali, że marka Douglas jest im bliska nie tylko ze względu na doskonały wybór kosmetyków i na profesjonalizm, ale też na wrażliwość na potrzeby ludzi, a kobiet w szczególności.

AKPA

Działalność charytatywna od początku jest wpisana w charakter marki, dlatego również w ramach swojego jubileuszu nie zapomniała ona o wsparciu słusznej idei. W tym roku Douglas postanowił wesprzeć kobiety w walce z chorobami ginekologiczno-onkologicznymi. W imieniu fundacja Kwiat Kobiecości jej prezeska Ida Karpińska odebrała symboliczny czek na kwotę 41 000 zł.

Przez 20 lat staraliśmy się być najlepszym partnerem dla naszych klientów w poszukiwaniu i wydobywaniu ich niepowtarzalnej urody (…) – powiedziała podczas gali Agnieszka Mosurek-Zava, CEO Douglas Poland & CEE. Dziś chcemy serdecznie podziękować za okazane nam zaufanie i zbudowanie społeczności, której główną wartością jest piękno w każdym wymiarze.

AKPA

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Douglas