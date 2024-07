Już nie tylko sławne Polki pokazują swoje seksowne ciała. Od niedawna wyrzeźbione klaty eksponują na łamach "Eksmagazyn" znani przystojniacy. Przed obiektywem ubrania zrzucali już Maciej Jachowski, Mariusz Totoszko czy Radosław Majdan. Teraz w "damskim Playboyu" swoje muskuły dumnie pręży Damian Janikowski.

Zapaśnik i zdobywca brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku przy okazji opowiada jaki ma plan na życie i karierę sportową, za co kocha Wrocław (jego rodzinne miasto) i jakie lubi kobiety. W tej ostatniej kwestii do powiedzenia ma tyle:

No po to też są oczy, żeby patrzeć (śmiech). A tak poważnie, jak ma się swoją kobietę i się ją kocha, to wszystko w niej jest idealne, ale kiedy ulicą idzie wymalowana kobieta, to ciężko na nią nie spojrzeć, skoro rzuca się w oczy. Naturalne, skromne dziewczyny są jednak najbardziej w moim typie.