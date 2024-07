Czy Zbigniew Wodecki wróci na scenę? W zeszłym tygodniu muzyk trafił do szpitala. Menadżer artysty potwierdził smutne informacje o tym, że muzyk doznał udaru. Jego stan jest już w miarę stabilny, ale czy wróci na scenę?

Lekarz o stanie zdrowia Zbigniewa Wodeckiego

Grzegorz Łoza, chirurg ze szpitala z Opola Lubelskiego wypowiedział się na temat stanu zdrowia muzyka w rozmowie z "Faktem". Nie wiadomo, czy Zbigniew Wodecki wróci do pełnej sprawności, a jeśli już to z pewnością zajmie mu to dużo czasu:

Czas rekonwalescencji przy tym zaburzeniu to nawet kilka lat. Ludzie często nie wracają do formy sprzed udaru. Jeśli udar pana Zbigniewa Wodeckiego był rozległy, to nie wróży dobrze. Mogą pojawić się problemy z głosem, poruszaniem się, kojarzeniem.

Aktualnie artystą zajmują się jego dwie córki i syn. Panu Zbigniewowi Wodeckiemu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Czy Zbigniew Wodecki wróci na scenę?

Przed artystą długa rehabilitacja