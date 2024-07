Kasia Sawczuk i Wojtek Jeschke odpadli jako pierwsi z 7. polsatowskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”! Młoda aktorka i wokalistka Kasia Sawczuk mocno denerwowała się przed występem i na próbach różnie jej szło. Mamy dla Was filmik z próby generalnej tańca aktorki.

Zobacz: Poznaj sekrety uczestników 7. edycji „Tańca z gwiazdami”

Zobaczcie w naszym wideo, jak Kasia i partnerujący jej Wojtek Jeschke radzili sobie w tangu. Czy rzeczywiście powinni odpaść?

Zobacz także

W sumie Kasia i Wojtek od jurorów zdobyli 29 punktów. Dostali jednak mało smsów od widzów i musieli pożegnać się z show. Sawczuk była mocno zdziwiona taką decyzją, a po ogłoszeniu werdyktu przez prowadzących w studiu zapadła głucha cisza. Fani show również są zszokowani:

Najsłabszy był Tomasz Zimoch,ale niestety,sprawiedliwość przegrała. Wystarczyło po obejrzeniu słuchać ekspertów_dwie osoby i wszystko jasne

Jeden z najlepszych tancerzy w Polsce, ba nawet w Europie, "gwiazda" radziła sobie dobrze. A tu taki klops! Oj Polsacie nie ładnie!!!!!!

No ten komentator sportowy o wiele gorzej tanczyl od niej i on zostal to jest jakas masakra. Mloda dziewczyna powinna zostac - piszą internauci na Facebooku programu. (pis, oryginalna).