Przyjaźnią się od dawna, jednak teraz ich zażyłość została wystawiona na próbę. Stało się tak, kiedy Polsat zdecydował, że Paulina Sykut-Jeżyna zajmie miejsce Anny Głogowskiej w show „Taniec z Gwiazdami”. Od razu pojawiły się plotki, że ukochana Piotra Gąsowskiego obraziła się na nową prowadzącą program i teraz obie panie w ogóle za sobą nie rozmawiają. Jaka jest prawda?

Zaskoczyła mnie decyzja, ze to ja poprowadzę ten program, ale bardzo się ucieszyłam. Od razu zadzwoniłam do Ani, bo zależało mi, żeby to ode mnie dowiedziała się, że to ja ją zastąpię - mówi Sykut-Jeżyna.