Czy Anja Rubik przytyła kilka kilogramów? Na Facebooku modelki pojawiają się jej kolejne zdjęcia z wyjazdu na Kubę. Piękna Polka zachwyca się tamtejszymi plenerami, egzotyką wyspy oraz czasem spędzanym w doborowym towarzystwie. Wyjazd to prawdopodobnie przyjemnego z pożytecznym, ponieważ Anja zarówno spędza czas na pracy nad materiałem do swojego magazynu o modzie "25 Magazine", jak i oddaje się błogiemu plażowaniu na kubańskich plażach. Wśród zdjęć znalazło się również takie, na którym top modelka pozuje w skąpym bikini. Wygląda w nim zjawisko! Czyżby Anja nieco przybrała na wadze? Na zdjęciu z Facebooka jej figura wygląda na nieco pełniejszą. Uwagę fanów przykuły zgrabne nogi modelki oraz kobiece krągłości Anji. Tym samym wszelkie plotki o rzekomej anoreksji top modelki można z powodzeniem włożyć między bajki. My również przyłączamy się do zachwytów nad figurą naszej rodaczki! Naszym zdaniem Anja wygląda świetnie!

Anja Rubik wypoczywa na kubańskiej plaży.

Modelka relacjonuje pobyt na Kubie w social media.

