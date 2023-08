Córeczka Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego ma już 10 lat i potrafi stanowczo zwrócić uwagę swojej mamie. Sprawdźcie, co zdradziła aktorka!

Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z mediami opowiedziała o swojej córce. Gwiazda filmu "Kogel Mogel" i jurorka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyznała, dlaczego Alikia co jakiś czas pojawia się z nią na oficjalnych imprezach i czy 10-latka już myśli o tym, żeby pójść w ślady swojej mamy i rozpocząć karierę w show-biznesie. Sprawdźcie, co zdradziła Katarzyna Skrzynecka! Katarzyna Skrzynecka zdradziła, jaka jest jej córka Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki już od kilkunastu lat tworzą szczęśliwy związek. W 2011 roku na świecie pojawiła się córeczka pary, Alikia. Jakiś czas temu aktorka zdradziła, jakie znaczenie ma greckie imię dziewczynki. Imię Alikia (Aliki z greckiego) oznacza "krystaliczna, szczera, szlachetna"- napisała aktorka. Dziś Alikia ma już dziesięć lat, a jesienią będzie świętować jedenaste urodziny. Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa wizerunku swojej pociechy i chętnie publikuje w sieci jej zdjęcia. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez KATARZYNA SKRZYNECKA (@katarzyna_skrzynecka_official) Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka pokazała zdjęcia z komunii Alikii. Uwagę zwraca... córka jej męża! "Pięknie" Alikia dość często pojawia się również u boku swoich rodziców na oficjalnych imprezach. Czy to oznacza, że dziewczynka chce pójść w ślady Katarzyny Skrzyneckiej i również planuje zostać aktorką? Jest komentarz gwiazdy! Katarzyna Skrzynecka zdradziła przy okazji, jak córka potrafi zwrócić jej uwagę. Nie wydaje mi się,...