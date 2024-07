Czesław Mozil często podkreślał, że przyjął propozycję pracy w programie „X-Factor” ponieważ chciał być sławny i rozchwytywany przez media. Wszystko wskazuje na to, że muzyk osiągnął sukces! Czesław coraz częściej zapraszany jest do udziału w sesjach zdjęciowych, dzięki którym jego konto powiększa się o znaczne kwoty…

Jak poinformował „Fakt”, juror telewizyjnego show, za jedną z ostatnich sesji zainkasował 35 000 złotych! Zdjęcia zrobiono w Maroku, gdzie Czesław miał do swojej dyspozycji ekskluzywny apartament w jednym z najlepszych hoteli.

Wygląda na to, że marzenia o wielkiej sławie właśnie się spełniają!

