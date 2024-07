Wszystkie gwiazdy mają jakieś kompleksy. Ostatnio do swoich słabości przyznał się Tomek Lubert. Lider formacji Volver na swoim profilu na Facebooku zamieścił wpis, w którym tłumaczy się ze swojej "głupoty" wprowadzającej go w stan zawstydzenia. Na wstępie już uspokajamy - nie są to narkotyki, spotkania po godzinach z tancerkami z klubów nocnych czy oszukiwanie fanów na koncertach, a... No właśnie, sami przeczytajcie:



- Czego sie najbardziej wstydze w zyciu ? Chodzi mi raczej o takie " głupoty " , ja np sie odrazu czerwienie jak zrobie blad ortograficzny!! Spalam sie wtedy z wstydu a Wy? - (pisownia oryginalna).



Biedny Tomek, pewnie po przeczytaniu tego wpisu zrobił się cały czerwony, bo przecież "od razu" piszemy oddzielnie. Ale z drugiej strony, gdyby każdy popełniał tylko takie "głupoty" to świat byłby od razu piękniejszy, prawda?

Reklama

chimera