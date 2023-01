"40 kontra 20": Tomek i gwiazda Polsatu zaręczyli się?! "Powiedziała tak" zdradził przystojniak

W wielkim finale 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" o zwycięstwo walczyła Ilona Krawczyńska oraz Jacek Jelonek. Po podsumowaniu wszystkich głosów widzów wielką zwyciężczynią okazała się prowadząca "Farmy". Gwiazda po sukcesie nie zdecydowała się wyjść do dziennikarzy, a jedyne wywiady, których udzieliła to te dla telewizji Polsat. Teraz jednak wiadomo, na co Ilona Krawczyńska przeznaczy nagrodę pieniężną. "Taniec z Gwiazdami 13": Ilona Krawczyńska o pieniądzach z wygranej mówiła jeszcze przed finałem Rywalizacja w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami 13" była bardzo zacięta i obie gwiazdy miały ogromne szanse na wygraną. Ostatecznie to influencerka została zwyciężczynią show. Tuż po wielkim finale okazało się, że Ilona Krawczyńska nie chce rozmawiać z mediami zajmującymi się show-biznesem. Teraz okazuje się, że jeszcze przed finałem Ilona Krawczyńska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że już wie, na co przeznaczy 100 tysięcy złotych. Gdyby to się udało, to byłabym taka zdroworozsądkowa. Pewnie po części bym sobie spłaciła kredyt za mieszkanie. Przy obecnej inflacji te raty to jest jakiś obłęd, więc myślę, że chociaż to chciałabym zminimalizować - mówiła wówczas Ilona Krawczyńska. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami 13": Jacek Jelonek i Michał Danilczuk po przegranej. "Zawsze szkoda, ale w tych okolicznościach..." Ilona Krawczyńska w swoich mediach społecznościowych zdecydowała się podziękować fanom za oddane głosy, jednak przyznała, że musi ochłonąć po wielu emocjach związanych z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazda obiecała, że już niedługo opowie o swojej przygodzie z tańcem. Wyjaśni również, dlaczego nie chciała rozmawiać z dziennikarzami? ...