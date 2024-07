Klaudia, Michał, Tomek i Kasia w programie "Rolnik szuka żony" zdobyli nie tylko miłość, ale i ogromną popularność. Uczestnicy randkowego hitu pojawiają się w kolejnych programach i chętnie udzielają wywiadów, a teraz zdradzili, że spełniły się ich marzenia. O jakim programie mowa?

Klaudia, Michał, Tomek i Kasia z "Rolnik szuka żony" 9 we wspólnym wywiadzie!

Michał w rozmowie dla Party.pl nie ukrywał, że od dziecka oglądał program 'Jaka to melodia?" i nawet tańczył do niego razem z bratem. Rolnik mówi wprost, że zawsze marzył, aby wystąpić w muzycznym hicie Jedynki i to się spełniło, a wszystko za sprawą udziału w randkowym programie "Rolnik szuka żony", gdzie Michał nie tylko znalazł miłość, ale i możliwość spełnienia jednego z marzeń. A jak Tomek ocenia udział w "Jakiej to melodii?"

Oczywiście, ja bardzo się stresuję każdym takim udziałem. Jak już jesteśmy tutaj to trochę ten stres spada i myślę, że będziemy się dobrze bawić. Nigdy się nie spodziewałem, że tutaj będę. - powiedział Tomek, którego na widowni wspierała Kasia.

Z kolei Klaudia nie ukrywa, że nie stresowała się udziałem w programie, ale było to dla niej spore wydarzenie:

Na pewno jest podekscytowanie, stresik to może nie - mówiła wprost rolniczka i zdradziła, jakiej muzyki prywatnie słucha: Chyba radiowych kawałków, nie mam ulubionego gatunku muzycznego.

Koniecznie obejrzyjcie cały wywiad z uczestnikami "Rolnik szuka żony". Co sądzą o hitowym programie TVP?

