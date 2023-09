Marcin Hakiel nie wstydził się tego pokazać. Fanki będą zachwycone

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek stał się bardzo ważną personą polskiego show-biznesu. Ostatnio mogliśmy oglądać Hakiela w show u Wojewódzkiego, gdzie się bardzo otworzył. Pojawiły się również spekulacje, że mężczyzna jest w nowym związku z Magdaleną Stępień.

Marcin Hakiel postanowił parę dni temu pokazać fanom, jak tańczenie wchodzi w nowy dzień. Udostępnił nagranie z dwoma tancerkami. Pośrodku jest sam tancerz. Tanecznym krokiem wszyscy idą w stronę obiektywu. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanek Hakiela.

A tańczysz przepięknie i komentarz Kuby, że tworzyliście team z Kasią, a teraz już nie ma tego to nieporozumienie. Przecież to Ty jesteś twarzą swoich szkół i to twoje nazwisko jest kluczowe. Była małżonka, nigdy nie była profesjonalną tancerką, tylko żoną świetnego tancerza no sorry - napisała obserwatorka tancerza.